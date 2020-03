Coronavirus : écoles fermées, aides aux entreprises, Municipales, les réponses de la préfète d'Indre-et-Loire

"On fonctionne par palier, les élections municipales peuvent avoir lieu car il n'y a pas cent, mille personnes qui votent en même temps dans un même lieu. Il y a des cabines de vote, des mesures seront prises pour que les files d'attente soient gérées au mieux. Les personnes âgées passeront d'abord. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des communes. Tout ça peut se faire, comme vous pouvez aller faire vos courses. Déplacements à limiter au maximum, crèches, écoles et universités fermées à partir de lundi, la lutte contre le coronavirus a pris un tournant jeudi 12 mars soir après l'appel lancé par Emmanuel Macron à "faire bloc" pour freiner l'épidémie. La préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzechowski, était l'invitée de France Bleu Touraine ce vendredi matin, elle est venue expliquer les mesures annoncées par le Président de la République.

L'école à la maison pour tous les élèves de France

Corinne Orzechowski est d'abord revenue sur la mesure phare annoncée jeudi soir par le Président, la fermetures des crèches et des établissements scolaires dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. A partir de lundi donc, les 474 établissement scolaires primaires et secondaires seront fermés en Indre-et-Loire et les 111 000 élèves devront rester à la maison pour une durée indéterminée.

"Pour les soignants qui sont parents, on va mettre en place des mesures de garde à domicile pour leurs enfants. L'important est de maintenir à flots notre système de santé", a expliqué la préfète d'Indre-et-Loire. "Pour les autres enfants, il faut les garder à la maison, éviter de les faire garder par les grands-parents âgés de plus de 70 ans. Il y a un dispositif d'arrêt de travail pour les parents qui doivent garder leurs enfants à domicile."

Corinne Orzechowski a voulu rassurer sur le dispositif d'école à la maison : "On a un système en France d'enseignement à distance qui s'appelle le CNED qui fonctionne très bien. Il ne faut pas s'affoler. C'est ce vendredi que tout ça va être mis en place au niveau des rectorat".

Les aides aux entreprises : mise en place du chômage partiel

La bourse de Paris a connu jeudi la plus forte chute de son histoire, clôturant à -12,3%. Pour répondre à l'urgence économique, Emmanuel Macron a annoncé un mécanisme "exceptionnel et massif" visant à "protéger les salariés et les entreprises", notamment par la mise en place de chômage partiel. "Les salariés seront indemnisés à 100% a assuré le président de la République, de façon à ce qu'ils ne perdent pas leur travail et qu'en même temps les entreprises conservent cette force de travail pour la reprise, car Emmanuel Macron a annoncé un grand plan de relance", a expliqué la préfète d'Indre-et-Loire.

Déjà 3.600 entreprises ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 60.000 salariés, selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Le tourisme, la restauration, l'événementiel et les transports sont particulièrement touchés.

Les élections municipales maintenues avec des aménagements

A moins de trois jours des municipales, dimanche, il a maintenu ce rendez-vous électoral, mais en prévoyant des aménagements pour éviter une longue attente aux personnes âgées, les plus vulnérables au virus. "On fonctionne par palier, les élections municipales peuvent avoir lieu car il n'y a pas cent, mille personnes qui votent en même temps dans un même lieu. Il y a des cabines de vote, des mesures seront prises pour que les files d'attente soient gérées au mieux. Les personnes âgées passeront d'abord. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des communes. Tout ça peut se faire, comme vous pouvez aller faire vos courses", a terminé la préfète d'Indre-et-Loire.