Coronavirus : fermeture des piscines et des gymnases à Tours et Joué-les-Tours

Par Yohan Nicolas , France Bleu Touraine - Mis à jour le -

En raison des décisions prises par le chef de l'Etat et de l'interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes, les piscines de Tours et Jopué-les-Tours seront fermées respectivement samedi et lundi. Les gymnases et clubs sportifs sont aussi touchés.