Pour freiner la propagation du virus, le gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 100 personnes, résultat des fermetures d'établissements en pagaille, et de nouvelles annulations.

Coronavirus, fermetures et annulations dans le Nord et le Pas de Calais

Plusieurs collectivités ont décidé de fermer leurs équipements sportifs et culturels, c'est le cas notamment à Lille, à partir de lundi, plus de piscines, de halle de glisse, salles de sport, bibliothèques, ni de zoo ou de ferme pédagogique. Même chose à Dunkerque, Roubaix, et Denain qui ferment leurs conservatoires de musique, et leurs écoles d'arts plastiques.

Plus de patinoire ni de stadium non plus à Villeneuve d’Ascq. L’ouverture des Espaces Naturels de la MEL comme les Près du hem à Armentières prévue à partir du 4 avril est reportée. La Cité Nature, sorte de cité des sciences d’Arras sera aussi fermée à partir de lundi.

Le monde de la culture fortement touchée par cette interdiction

Les salles de concerts, les théâtres, doivent annuler leurs représentations ou les limiter à 100 spectateurs ce qui est évidemment compliqué.

Le Phénix, scène nationale de Valenciennes qui a du renoncer à une dizaine de dates, promet de faire de son mieux pour reporter les dates

Face à cette situation difficile, la création étant un écosystème fragile, le phénix s'engage déontologiquement à ne pas fragiliser le travail des compagnies, des artistes et des intermittents. Nous faisons le maximum pour garantir une possibilité de report ou de compensation auprès des compagnies.

Des artistes qui en plus souffrent des annulations en pagaille des festivals.

Dans les cinémas, c'est aussi la même consigne, pas plus de 100 personnes par salle. Au Cin'amand de Saint Amand les Eaux le gérant a même décidé de diminuer de moitié les jauges des salles de moins de 100 places pour que les spectateurs aient le plus de place entre eux.

Certains musées ferment aussi leurs portes c'est le cas à partir de lundi de la Piscine à Roubaix, à partir de mardi du musée d'art moderne de Villeneuve d’Ascq. Le Louvre Lens en revanche reste ouvert, mais la jauge par espace est limitée à 100 personnes.

Le cirque Gruss installé en ce moment à Lille qui avait déjà réduit de moitié la jauge de son chapiteau doit finalement annuler sa tournée

Les annulations se poursuivent dans le monde du sport

La 62° édition du grand prix cycliste de Denain qui devait avoir lieu jeudi prochain est finalement annulée. De nombreuses fédérations ont suspendu toutes leurs compétitions comme celle de foot, d'athlétisme ou encore de hand.

A noter aussi que la chambre des métiers et de l'artisanat des hauts de France a décidé de fermer ses 21 centres de formation.