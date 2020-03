Coronavirus : festival pour le climat reporté à Nantes, la marche annulée

Le festival "Environ'Nantes" organisé ce vendredi par le mouvement Youth for climate est reporté, suite aux dernière annonces autour du coronavirus. Même chose pour la marche pour le climat organisée samedi.

Alors que de nouvelles mesures ont été prises ce jeudi soir par le président Emmanuel Macron pour lutter contre la propagation du coronavirus, à Nantes, le festival pour le climat prévu ce vendredi est reporté, et la marche prévue samedi annulée.

Le mouvement lycéen et étudiant Youth for climate organisait le festival "Environ'Nantes" vendredi 13 mars, de 12 heures à 17 heures à Bouffay. C'est reporté. Sur sa page facebook, l'organisation explique qu'elle donnera plus d'informations par la suite.

L'association Alternatiba annonce ce vendredi matin que la marche pour le climat, qui devait se dérouler samedi 14 mars, est annulée. En remplacement, un point presse est organisé par l'organisation samedi à 14 heures au miroir d'eau.