Coronavirus : feu vert de la Haute autorité de Santé à l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech en France

C'était une décision très attendue quelques jours seulement avant le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus en France. La Haute autorité de Santé a donné son accord ce jeudi à l'utilisation dans le pays du vaccin de l'Américain Pfizer et de l'Allemand BioNTech. L'Union Européenne avait déjà donné son feu vert en début de semaine pour ce vaccin, le contre le Covid-19 autorisé sur le sol européen.

Vaccin autorisé pour les 16 ans et plus

Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech "peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus", "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", estime la Haute autorité de santé.

La "stratégie de priorisation" déjà annoncée, vacciner en priorité les résidents des Ehpad et les professionnels de santé, reste valable, ajoute l'avis de l'autorité sanitaire, qui constitue la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination.

Cet avis de la HAS sera revu "en fonction de l'évolution des connaissances, notamment au regard des résultats complets des essais de phase 3".

Début de la vaccination dimanche en France

La première campagne de vaccination contre le coronavirus débutera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Les premiers lots de ce vaccin à destination de pays de l'UE ont quitté mercredi matin l'usine belge de Puurs, où ils sont fabriqués.