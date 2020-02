Coronavirus : fin de la quarantaine pour les 4 personnes ayant été en contact avec le patient bordelais

Bordeaux, France

Elles vont pouvoir reprendre une vie normale! Après 3 semaines à l'isolement, les 4 personnes qui se trouvaient dans la salle d'attente de SOS Médecins le 23 janvier dernier - 2 enfants et leurs mamans respectives- et qui avaient donc été en contact avec le patient bordelais atteint du coronavirus, sont sorties de leur quarantaine. Et aucune n'est porteuse du virus chinois. Ce sont les praticiens de SOS Médecins qui viennent de donner de leurs nouvelles sur leur page facebook, se félicitant une nouvelle fois de la bonne collaboration des services de santé bordelais.

Le cas bordelais toujours hospitalisé

Le patient bordelais qui avait lui été diagnostiqué comme porteur du virus est toujours à l'isolement à l'hôpital Pellegrin. Il se porte bien mais continue d'être suivi par l'équipe médicale.