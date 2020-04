Coronavirus : fin de saison définitive de la Ligue 1 et de la Ligue 2 actée par la LFP

Rideau sur cette saison de Ligue 1 et de Ligue 2. Deux jours après l'annonce du Premier ministre Edouard Philippe "la saison 2019-2020 de sports professionnels ne pourra pas reprendre", la Ligue de Football Professionnel (LFP) a acté ce jeudi après-midi son arrêt définitif.

Après le bureau de la LFP dans la matinée, le conseil d'administration a, à son tour, voté l'arrêt de la saison en cours, suspendue mi-mars face à la pandémie de coronavirus.

Paris sacré champion de France

Le système pour déterminer le classement final est un calcul selon un quotient "nombre de points par matches disputés" à l'issue de la 28e journée.

Le Paris SG est donc logiquement sacré champion de France pour la 9e fois.

Marseille et Rennes en Ligue des Champions

Cette option fait des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des Champions, et des perdants, comme Lyon, relégué à la 7e place et privé, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Les qualifications en Ligue Europa des éventuels 5e (Reims) et 6e (Nice) du classement ne pourront être entérinées car les les finales de la Coupe de France (Paris - Saint-Etienne) et de la Coupe de la Ligue (Paris - Lyon) peuvent se dérouler début août si les conditions sanitaires le permettent.

Ce qui laisse une chance à Lyon et Saint-Etienne, respectivement finalistes de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, d'espérer jouer la Ligue Europa, en cas de victoire.

Toulouse et Amiens relégués, Lorient et Lens promus ?

Seules les montées et descentes seront débattues lors de l’Assemblée générale du 20 mai prochain. Si les modalités sont validées ce jour-là, Toulouse (20e) et Amiens (19e) seraient relégués. Il n'y aura pas de barrage entre le 18e et un club de Ligue 2.

En L2, toujours selon le même mode de calcul, Lorient (1er) et Lens (2e) seraient promus dans l'élite. Il n'y a donc pas de play-offs cette année dans cette division. Reste à savoir s'il y aura également deux montées et deux descentes entre la L2 et le National.

Des décisions qui devraient provoquer une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.