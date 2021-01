Coronavirus : 17 morts dans un Ehpad de Tournon-sur-Rhône en Ardèche

Le nombre de cas de Covid a explosé dans l'Ehpad non médicalisé Roche Defrance de Tournon-sur-Rhône (Ardèche). Plus de 60 personnes ont été testées positives depuis le début du mois de janvier et 17 résidents sont décédés.

Depuis début janvier, en moins d'un mois, 17 résidents sont décédés du Covid à l'Ehpad Roche Defrance de Tournon-sur-Rhône (Ardèche). L'établissement n'avait pratiquement pas été touché lors du premier confinement au printemps dernier, "c'est une situation qui est effectivement sous tension", confirme le maire de Tournon-sur-Rhône, Frédéric Sausset.

Des infirmiers appelés en renfort

Dans cette résidence qui accueille environ 80 personnes âgées, plus de soixante cas de Covid ont été signalés , "dont cinq ou six membres du personnel qui ont été placés à l'isolement, indique l'élu. La direction a mis en place un protocole de surveillance et de suivi médical, elle fait appel à des renforts infirmiers, aux pompiers et à la protection civile depuis une dizaine de jours." Contrairement à l'Ehpad Saint-Antoine de Tournon, durement touché par l'épidémie en novembre dernier, la maison de retraite Roche Defrance n'est pas médicalisée.

"Pour les familles c'est un drame, je pense à tous ceux qui perdent un père, une mère ou des grands-parents, poursuit le maire de Tournon. Ceci n'est pas anodin à l'échelle de l'Ehpad mais à l'échelle de la ville aussi." Les visites sont interdites jusqu'à nouvel ordre dans l'établissement. La direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.