Coronavirus : flambée des contaminations en Loire-Atlantique et en Vendée

Le nombre de cas de Covid-19 explose en Loire-Atlantique et en Vendée, d’après les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS). En Loire-Atlantique, le taux d'incidence est passé de 199 pour 100.000 habitants mardi dernier à 294, c'est à dire au-dessus du seuil d'alerte maximum qui est de 250. Il est même de 340 cas pour l'agglomération de Saint-Nazaire.

Plan blanc déclenché à Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, où pour faire face, le plan blanc est déclenché à la cité sanitaire. Ca veut dire la réouverture d'une quinzaine de lits à la clinique de l'Estuaire, la déprogrammation de certaines opérations et le rappel de soignants pour venir en renfort. La même mesure a été prise à cause d'une augmentation des cas à l'intérieur de l'établissement après la détection d'un cluster. En Vendée, on est passé de 200 à 247 cas pour 100.000 habitants en une semaine.

Hausse des hospitalisations

Les hospitalisations progressent aussi, de 84 à 135 malades à l'hôpital en Loire-Atlantique, dont 29 en réanimation, contre 16 mardi dernier. En Vendée, 54 malades sont hospitalisés. On est passe de 10 à 12 pour ceux en réanimation.

Ces chiffres reflètent la tendance nationale : 47.000 nouvelles contaminations en 24h, une moyenne de plus de 30.000 sur une semaine, d'après les chiffres donnés par le ministre de la santé, Olivier Véran, ce qui représente une hausse de 60% par semaine. D'ici la fin de la semaine, on pourrait dépasser le pic de la troisième vague, au printemps dernier.