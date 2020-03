Coronavirus : forte affluence dans les centres de don du sang en Bourgogne Franche-Comté

C'est une mobilisation soudaine et citoyenne que constate l'Etablissement Français du Sang (EFS) de Bourgogne Franche-Comté. Malgré le confinement, les centres régionaux de don du sang ont connu, ce jeudi, une forte affluence. Il convient néanmoins de la réguler dans le temps prévient l'EFS.

C'est une réponse inattendue mais grandement appréciée par l'Etablissement Français du Sang de Bourgogne Franche-Comté. L'EFS constate, ce jeudi, une forte affluence dans ses centres de collecte de sang. Les donneurs ont visiblement répondu à l'appel national lancé par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, de poursuivre le don du sang pendant la période de confinement pour lutter contre le coronavirus.

Si en début de semaine, les dons ont chuté de 30% environ dans notre région, ils sont repartis à la hausse ce jeudi annonce l'Etablissement Français du Sang. Face à ce regain de mobilisation, l'EFS prévient néanmoins qu'un étalement des dons dans le temps s'impose pour ne pas engorger les centres de collecte.

Nous faisons le point sur la situation dans notre région avec le Docteur Mohamed Slimane, directeur adjoint de l'EFS en Bourgogne Franche-Comté.

FBBM (France Bleu Belfort Montbéliard) : Docteur, cette affluence en hausse, ce jeudi, a-t-elle été sensible dans tous les centres de don du sang de la région ?

Docteur Slimane : "Oui, que ce soit dans les maisons du don de Belfort, Besançon, Châlon-sur-Saône, Mâcon, Dijon, ou encore Auxerre et Sens, dès l'ouverture des centres de collecte, il y avait déjà du monde qui attendait. Les mesures de distanciation étaient un peu compliquées à appliquer au début, mais ça s'est résorbé avec des files d'attente qui allaient jusqu'en dehors des établissements."

"Une énorme solidarité entre citoyens" - Docteur Mohamed Slimane, directeur adjoint de l'EFS en Bourgogne Franche-Comté

FBBM : Etes-vous surpris par cette mobilisation des donneurs de sang ?

Docteur Slimane : "Oui, c'est quelque chose à laquelle on ne s'habitue jamais de voir l'énorme solidarité des citoyens entre eux. Les gens sont parfaitement conscients de l'intérêt de donner leur sang. Dès qu'un appel au don est relayé au niveau des médias, on constate comme ce jeudi un afflux de donneurs vers les maisons du don."

FBBM : Pourquoi le don du sang est encore plus important encore en cette période de crise sanitaire du coronavirus ?

Docteur Slimane : "Déjà parce que les patients qui en ont besoin en temps normal en ont toujours besoin. Parce que si nous en Bourgogne Franche-Comté, on a 10 à 12 jours de réserve en globules rouges, il faut suppléer à des régions qui en ont moins comme l'Ile de France en risque de pénurie.

Un besoin de transfusion sanguine pour les malades du coronavirus selon les retours d'expérience des hôpitaux italiens

".. Et puis parce que, les premiers retours d'expérience des hôpitaux italiens nous montrent que les malades du COVID-19 ont besoin de transfusion sanguine. Avec la crise du coronavirus, la consommation sanguine a augmenté de 7% en Italie. Il y a donc un besoin toujours important de globules rouges, non seulement pour les patients habituels mais aussi pour ceux atteints par le coronavirus."

FBBM : Néanmoins, la priorité c'est d'étaler dans le temps cet afflux de donneurs de sang

Docteur Slimane : "Exactement, l'épidémie de coronavirus ne va pas s'arrêter demain. Le besoin en sang sera toujours là, et certainement encore plus comme je vous l'expliquais avec la surconsommation liée au COVID-19. Mais on demande aux donneurs de ne pas se déplacer dans nos centres. Il leur faut d'abord prendre rendez-vous en s'inscrivant sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour trouver un créneau de libre."

FBBM : Quelles conditions faut-il remplir pour donner son sang en cette période de confinement ?

Docteur Slimane : "Il faut évidemment venir avec son attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "assistance aux personnes vulnérables". Toutes les mesures sanitaires sont bien sûr en vigueur pour le donneur, avant, pendant, et après son don, et pour sa collation. Le personnel porte un masque pour éviter tout risque de contamination parce que si tout donneur doit être en bonne santé, il peut aussi être porteur asymptomatique, et donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires."