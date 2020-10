Coronavirus : forte affluence pour une journée de dépistage gratuit dans le centre de Strasbourg

"On ne s'attendait pas à une telle affluence", reconnait Grazia Mangin, qui coordonne cette journée de dépistage gratuit pour l'Agence Régionale de Santé. Dès dix heures du matin, une file d'attente s'est formée devant la salle de l'Aubette, place Kléber à Strasbourg. A la mi-journée, plus de 500 prélèvements avaient déjà été réalisés.

Les vacances de la Toussaint, propices aux retrouvailles

"Je rend souvent visite à ma famille alors c'est toujours mieux de le faire pour être sûr de ne pas transmettre le virus", explique Lucie, 24 ans. Comme elle, ils sont nombreux à être venus avant de voir leurs proches. D'autres sont cas contacts ou ont des symptômes : "Dans tous les cas, il vaut mieux vérifier", souligne Grazia Mangin.

Le test de dépistage est réalisé en quelques minutes. © Radio France - Marie Maheux

Les journées de dépistages gratuits vont se poursuivre

D'autres dates sont déjà prévues : le samedi 31 octobre à la cité de la Musique et de la Danse et le samedi 7 novembre de nouveau à l'Aubette, place Kléber. Le public sera accueilli de 10 heures à 19 heures.

Les centres de dépistages mobiles sont organisés par l'Agence Régionale de Santé, la préfecture du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg en partenariat avec des laboratoires d'analyses médicales et la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.