Coronavirus : forte augmentation des inscriptions au centre de vaccination de Nîmes, elles triplent presque

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça se confirme ce mardi matin au centre de vaccination contre le coronavirus installé au Parc des expositions à Nîmes : les inscriptions connaissent un vrai coup d'accélérateur, comme vient de le confirmer en direct sur France Bleu Gard Lozère Dolorès Orlay Moreau, adjointe à la santé, à l'hygiène et à la prévention des risques à la mairie de Nîmes. Déjà, des nîmois ont tenté de se faire vacciner sans rendez-vous : "Absolument, il y en a quelques-uns, nous les avons réorientés vers d'autres structures". Ce centre n'organise pas en effet de vaccination sans rendez-vous.

1 000 inscrits aujourd'hui, déjà 2 500 par jour la semaine prochaine

"Nous avons une augmentation des inscriptions assez importante, confirme-t-elle. Nous avions un prévisionnel de 1 000 vacinnables aujourd'hui, et nous en sommes à 1578. Il y a un vrai impact des annonces présidentielles sur l'augmentation de la vaccination, ce jour et les jours prochains." C'est surtout pour les prochains jours que le centre va connaître une forte progression : "Pour la prochaine semaine, nous avons 2 500 inscriptions par jour, et nous voyons bien les semaines suivantes une forte progression des inscriptions. En tous les cas, nous adapterons aux besoins de la population"

Le centre est en capacité d'accueillir pour l'instant tous ces nouveaux candidats à la vaccination. Il dispose, en prévisionnel, de 3 000 à 3 500 vaccins par jour.