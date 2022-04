Coronavirus : forte hausse des hospitalisations dans le Gard en une semaine

Selon l'ARS Occitanie, ce mardi, on dénombre en raison de la pandémie de covid-19 encore 1914 hospitalisations en cours (+122) dont 146 réanimations et soins critiques (+21) et on déplore 7362 décès dans la région. "L’augmentation de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques se poursuit depuis plusieurs semaines et le virus circule toujours à des niveaux élevés partout dans notre région. Le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital pour COVID19 est en progression en hospitalisation conventionnelle comme dans les services de soins critiques", précise l'Agence Régionale de Santé. Dans le Gard, en une semaine, le nombre de patients hospitalisés passe de 214 à 252. 14 sont en service de réanimation.

"Le niveau atteint par ces indicateurs épidémiques appelle chacun à redoubler de vigilance pour éviter de démultiplier les contaminations." ARS Occitanie (bulletin du 5 avril 2022)

En Lozère, 19 patients sont hospitalisés, dont un en service de réanimation.