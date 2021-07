Coronavirus : forte progression de l'épidémie chez les jeunes dans les Deux-Sèvres

Le taux d'incidence continue de grimper dans les Deux-Sèvres, il approche les 100 cas pour 100.000 habitants d'après le dernier bulletin hebdomadaire de l'Agence régionale de santé. 250 nouveaux cas ont été détectés sur la semaine du 17 au 23 juillet. Les chiffres qui montent en flèche chez les jeunes. Le taux d'incidence atteint les 373 chez les 20-29 ans contre 160 la semaine précédente.

Le tests sont également en hausse, de 2%. L'ARS note que la circulation est la plus élevée dans le Niortais et la plus faible dans le Bocage bressuirais.

à lire aussi Coronavirus : une trentaine de cas positifs après une soirée privée dans le Niortais

500 décès depuis le début de l'épidémie

Un nouveau décès est à déplorer, le nombre de morts depuis le début de l'épidémie atteint donc les 500 dans le département.

Quatre hospitalisations en cours en fin de semaine mais aucun patient en réanimation. Par ailleurs, le taux de vaccination a franchi les 60%. 61,3% de la population a reçu au moins une injection. 51,4% ont un schéma vaccinal complet.

Opérations de dépistage

Les opérations de dépistage menées par les équipes de médiateurs se poursuivent.