Coronavirus : Fos-sur-Mer candidate à un centre de vaccination

Le maire de Fos-sur-Mer Jean Hetsch annonce que sa ville est candidate pour accueillir un centre de vaccination contre le coronavirus. A Marseille déjà on sait que le stade Vélodrome sera transformé prochainement en centre de vaccination.

La campagne de vaccination pour lutter contre la pandémie de covid-19 a débuté en début de semaine dernière. Dans les Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, la présidente a annoncé la semaine dernière l'ouverture de 54 centres de vaccination. D'abord le département pourra ouvrir ses 23 centres de vaccination qui existent déjà et le département propose également d'ouvrir 30 Maisons du Bel Âge. A Fos-sur-Mer, le maire Jean Hetsh, propose de mettre en place un centre pour la campagne grand public quand elle démarrera. La municipalité lance donc une grande concertation avec les professionnels concernés de la commune, pour déterminer les conditions d’accueil et de fonctionnement de ce site.

Dans un courrier adressé au corps médical, Jean Hetsch précise : "Nous sommes en lien étroit depuis le début de la crise et rien ne se décide dans notre commune sans votre analyse, votre soutien, votre participation… Dès lors, j’aimerais recueillir votre position afin de déterminer si un tel centre, qui serait créé et organisé par la ville, pourrait vous accueillir afin de permettre à la population qui le souhaite, de recevoir le vaccin dans sa ville et dans de bonnes conditions".

Le maire de Fos-sur-Mer qui annonce également qu'à titre personnel il se fera vacciner. Dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à ce jour 6726 personnes ont été vaccinées. Un chiffre assez bas, en Rhône-Alpes Auvergne par exemple 12037 personnes ont été vaccinées. Notre région est 10ème sur 12.

A Marseille, le stade Vélodrome devrait prochainement également être transformé en centre de vaccination.