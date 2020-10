Coronavirus : foyer de contamination à l'hôpital d'Apt, 31 cas positifs

Un foyer de contamination a été détecté à l'hôpital d'Apt (Vaucluse). Trente-et-une personnes sont positives au Covid-19. La moitié sont des soignants, l'autre des patients du service de soins et réadaptation. Des mesures d'isolement ont été prises.

Le coronavirus a réussi à pénétrer à l'hôpital d'Apt. Un foyer de contamination y a été détecté avec 31 personnes positives au Covid-19. On compte ce jeudi matin 15 soignants positifs sur 36 et 16 patients sur les 27 du service de soins et de réadaptation.

Les soignants sont mis à l'isolement chez eux pour sept jours. Les soignants eux sont isolés dans leur chambre. Les visites sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Ce foyer de contamination fait partie des 22 clusters en cours d'investigation, précise l'Agence régionale de santé.