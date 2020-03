Coronavirus : France Bleu Isère continue de vous informer et de vous accompagner pendant la crise

France Bleu Isère "radio de service public de proximité" continue pendant la crise du coronavirus à assurer ses missions d'information et de divertissement. Nous vous accompagnerons au quotidien.

Toutefois afin de préserver les équipes et de respecter les consignes gouvernementales de confinement des populations, les personnels non-indispensable à l'antenne ont été placés en télétravail. Par ailleurs, les équipes dédiées à l'antenne ont été réduites pour limiter le nombre de personnes qui se croisent dans nos locaux et donc limiter les risques de contamination. Vos programmes habituels sont donc bouleversés.

Vous retrouvez chaque matin votre matinale d'infos et de services entre 6 heures et 9 heures. Ensuite, des émissions "régionales" vous seront proposées, ainsi que certaines rediffusions de magazines avec tout au long de la journée des "fenêtres" pour les rendez-vous d'information.

à la fois assurer nos missions et préserver les équipes

"Notre but est double" explique Jean-Lou Philippe le directeur de France Bleu Isère. "D'une part assurer plus que jamais en temps de crise notre rôle de radio de service public de proximité, et d'autre part, préserver au maximum les équipes pour pouvoir assurer ses missions durant la totalité de la crise sanitaire dont personne à l'heure actuelle ne peut prévoir la durée."