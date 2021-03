Deux départements d'Occitanie basculent en "vigilance renforcée" en raison de la pandémie de covid-19 : le Gard et la Lozère.

Coronavirus : Gard et Lozère en vigilance renforcée

Emmanuel Macron et Olivier Veran

Lors du conférence de presse ce jeudi 25 mars pour évoquer l'évolution de l'épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé Olivier Véran a étendu le confinement à trois départements et renforcé la vigilance sur d'autres. La Lozère et le Gard sont ainsi placés en vigilance renforcée. Des moyens supplémentaires vont y être mis en œuvre. Les trois nouveaux départements qui rejoignent la liste des secteurs confinés sont la Nièvre, le Rhône et l’Aube.

En Lozère, le nombre de cas de contamination à la Covid-19 est en forte hausse ces derniers jours, et surtout il concerne presque toutes les tranches d’âges. Le seuil d'alerte des 250 cas pour 100.000 habitants est largement dépassé.

Dans le Gard, le taux d'incidence grimpe à 295 pour 100.000 habitants et 102% de taux d'occupation en réanimation