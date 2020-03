Coronavirus: la mairie de Toulouse prend en charge la garde des enfants du personnel hospitalier

C'est l'annonce forte de l'allocution du président de la République jeudi soir. Toutes les crèches et les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Un système de compensation financière est déjà prévu pour les parents qui doivent donc s'occuper de leurs enfants et rester avec eux à la maison. Pour le personnel soignant en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. La mairie de Toulouse va donc mettre en place à partir de lundi un système de prise en charge pour tous les enfants des soignants. Les crèches municipales et plusieurs agents municipaux vont être réquisitionnés pour s'en occuper.

Pour les plus grands, les parents d'élèves soignants sont déjà invités à se signaler dès ce vendredi auprès du personnel municipal des écoles pour la prise en charge.

Elections maintenues

Les élections municipales sont maintenues ce week-end, et le vote se fera "sans toucher humain", assure la mairie de Toulouse. Les bureaux de vote sont désinfectés à la javel tous les jours. Les votants auront juste à aller à l'isoloir puis déposer eux-mêmes leur bulletin dans l'urne. La différence avec une élection normale, c'est qu'ils ne feront que montrer leurs documents d'identification aux présidents des bureaux, et non pas les donner.

Des stylos désinfectés vont également être mis à disposition, même si la mairie demande aussi aux Toulousains de venir avec leurs propres stylos. Une réserve d'assesseurs est mise en place, au cas où les désistements se feraient nombreux. La mairie de Toulouse en a déjà connu quelques uns ces derniers jours.