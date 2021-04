Coronavirus - Garde d'enfants, déplacements, contrôles : le récap des nouvelles mesures

Les crèches et établissements scolaires ferment leurs portes ce vendredi 2 avril. Les déplacements sont limités à partir de samedi et les commerces dits "non-essentiels" fermés. On fait le point sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Emmanuel Macron a annoncé mercredi 31 mars de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de coronavirus en France. Il s'agit des règles déjà en vigueur dans 19 départements, à savoir les limitations de déplacements, l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes, la systématisation du télétravail et la fermeture des commerces dits "non-essentiels". A cela s'ajoute la fermeture des crèches et établissements scolaires dès ce vendredi et pour au moins trois semaines.

Ces règles entrent en application sur tout le territoire métropolitain à partir de samedi soir, avec cependant une tolérance pour le week-end de Pâques. Elles dureront au moins quatre semaines.

Après les annonces d'Emmanuel Macron, les précisions du gouvernement. © Visactu

Déplacements

A partir de samedi soir, tous les Français pourront sortir sans attestation dans un rayon de 10 km et sans limite de temps en journée. Il suffira de présenter un justificatif de domicile ou une pièce d'identité.

Au-delà des 10 km, les déplacements sont autorisés au sein d'un même département à condition de présenter une attestation et de justifier d’un motif valable. Pour les personnes qui résident à la frontière de leur département, il est possible de se rendre dans le département voisin mais dans un rayon de 30 km autour du lieu de résidence.

Tolérance pour le week-end de Pâques

Déplacements

Une tolérance sera appliquée pendant le week-end de Pâques, du samedi 3 au lundi 5 avril, pour permettre aux Français de s'organiser. Les déplacements seront tolérés au-delà de 10 kilomètres, sans attestation. Il faudra en revanche rentrer avant lundi, 19 heures, pour respecter le couvre-feu.

Célébrations religieuses

Les célébrations religieuses sont maintenues, dans le respect du protocole sanitaire déjà en place et du couvre-feu.

Contrôles

Les policiers ont la consigne de ne pas contrôler les "déplacements de population" jusqu'au 6 avril inclus, "tout en veillant à la sécurité des personnes et des biens, en particulier dans les gares", indique un télégramme du Directeur général de la police nationale en date du 31 mars que franceinfo a pu consulter. En revanche, les policiers sont appelés à faire "cesser les regroupements sur la voie publique de plus de six personnes ainsi que les rassemblements revendicatifs lorsqu'ils sont interdits ou festifs". Dans cette note, le Directeur général de la police demande également qu'"aucune tolérance" ne soit appliquée pour "les fêtes dans les lieux privés ou publics, les ouvertures de commerces non-autorisés et les infractions au couvre-feu".

Garde d'enfants

Crèches et établissements scolaires fermés

Les crèches, écoles, collèges et lycées sont fermés depuis ce vendredi soir. Une fermeture qui va durer trois semaines pour les crèches et les écoles et quatre semaines pour les collèges et lycées. Les cours se feront donc à distance, depuis les domiciles.

Le calendrier scolaire revu en avril. © Visactu

Les assistantes maternelles pourront garder les enfants

Les assistantes maternelles sont finalement autorisées à garder les enfants pendant les trois prochaines semaines, annonce le gouvernement ce vendredi. Les micro-crèches vont aussi rester ouvertes, avec 10 enfants maximum.

Activités périscolaires suspendues

Les centres de loisirs et autres activités extrascolaires sont suspendus pendant les quatre semaines de restrictions. Mais le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a annoncé des négociations avec les collectivités locales pour permettre quelques activités en extérieur.

Télétravail et garde d'enfants

Il existe trois cas de figure pour les parents employés :

Pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler, un chômage partiel peut être demandé à l'employeur.

Lorsqu'il est impossible de télétravailler tout en gardant son enfant à domicile (enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap), une demande de chômage partiel peut être réalisée auprès de l'employeur .

. Lorsqu'un des deux parents peut télétravailler, il n'y a pas d'aide spécifique.

Déplacements

Les déplacements pour emmener son enfant en garde chez les grands-parents, ou un proche, constituent un motif familial impérieux sur l'attestation dérogatoire, quelle que soit la distance parcourue. De la même manière, les enfants qui sont en garde alternée dans deux régions différentes pourront continuer de se déplacer d'un parent à l'autre.

Université

Un jour par semaine à l'université

Les étudiants pourront continuer à se rendre à l'université une journée par semaine, a indiqué le chef de l'Etat mercredi soir.

Concours maintenus, examens reportés

Dans le supérieur, les concours prévus dans les semaines à venir sont maintenus, ont confirmé les autorités, avec un renforcement des mesures sanitaires dans les salles. Pour s'y rendre, les candidats pourront cocher une case de "motif impérieux" sur leur attestation de déplacement. En revanche, les examens qui ne peuvent pas être organisés à distance doivent être reportés au mois de mai.

Brocante et vide-greniers

Face à la propagation de l'épidémie, de nombreuses préfectures prennent localement de nouvelles mesures restrictives. Dans le Pas-de-Calais, brocantes et vide-greniers sont interdits à partir de ce samedi, jusqu'au 3 mai inclus. En Dordogne, le préfet a annonce aujourd'hui à France Bleu Périgod qu'il va prendre un arrêté similaire prochainement. Ils sont également interdits dans le Var, dans les Côtes d'Armor, dans la Marne, en Haute-Savoie, en Indre-et-Loire et dans l'Eure.