Coronavirus : Gibaud se lance à son tour dans la fabrication de masques

Comme Thuasne, Gibaud annonce s'être lancée dans la production de masques de protection réutilisables. Le fabricant stéphanois de textile médical connu notamment pour ses genouillères explique avoir "répondu à l'appel solidaire de Boldoduc", une entreprise basée dans le Rhône, spécialisée dans le tissus technique qui a mis au point un masque de substitution et sollicite l'aide de partenaires pour les fabriquer.

"Six couturières consacrent leur activité dans l’atelier stéphanois de Gibaud à la production de masques de protection réutilisables et homologués par la Direction générale de l’armement", précise une chargée de communication. "Ils sont destinés à la protection des professionnels dont l’activité impose d’être au contact du public (...) notamment les pharmaciens, les opérateurs de caisse, les personnels de nettoyage et les livreurs". Ainsi "les masques FFP2 peuvent être réservés aux personnels soignants, tout en protégeant du Covid-19 les autres professionnels en première ligne", explique l'entreprise qui a commencé cette production ce lundi et compte la poursuivre jusqu'à la fin du confinement.

"Cette activité permet également à Gibaud de maintenir des postes de couturière dans son atelier de Saint-Etienne", ajoute le communiqué de l'entreprise.