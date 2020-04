Coronavirus : grâce à ses produits de nutrition clinique, Lactalis alimente les patients en réanimation

Le groupe Lactalis, dont le siège est à Laval en Mayenne, est connu pour son camembert, ses fromages, ses yaourts, ses poudres de lait, etc. Ce que l'on sait moins, c'est que le groupe possède aussi toute une branche consacrée à la nutrition clinique. Il y a notamment ce qu'on appelle des poches de nutrition entérale qui sont reliées directement à l'estomac. Et c'est de cette façon que sont alimentés les patients en réanimation. C'est dire si en ce moment, la demande est forte explique Arnaud Boinard, Directeur général de la division Lactalis Nutrition Europe : "depuis l'arrivée du Covid-19 en France, les commandes en milieu hospitalier ont augmenté de 15 à 20%. Notamment sur la nutrition entérale pour répondre aux besoins des patients qui sont en phase de réanimation et qui sont à très haut risque de dénutrition. Du coup, nous avons augmenté les fabrications et pour cela, l'usine tourne 16 heures par jour."

Ces poches de nutrition entérale sont fabriquées à l'usine de Saint-Florent-le-Vieil dans le Maine-et-Loire. Ce site produit également des eaux gélifiées et des crèmes desserts édulcorées. Ce sont ainsi 65 personnes qui sont mobilisées pour la fabrication de ces produits. A Vitré (Ille-et-Vilaine), une autre usine Lactalis appartenant à la division Nutrition Europe fabrique, elle, des des boissons et crèmes hyperprotéinées et hypocaloriques. Là, ce sont 50 personnes qui travaillent.

Des stocks suffisants

Le groupe Lactalis distribue ses produits de nutrition clinique dans les hôpitaux et les Ehpad ainsi que dans chez les prestataires de maintien à domicile et dans les pharmacies. Certains de ses produits de nutrition clinique sont remboursés par la Sécurité sociale. Selon, Arnaud Boinard, le groupe Lactalis est organisé pour faire face à la demande : "nos stocks sont suffisants car nos produits sont développés, fabriqués et conditionnés en France. Cela nous a permis une très grande réactivité pour pouvoir constituer des stocks afin de répondre à l'ensemble des besoins des hôpitaux et des pharmacies."

Les produits Lactalis de nutrition clinique sont distribués en France (et notamment en Pays de la Loire) mais aussi dans onze pays d'Europe (Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Royaume-Uni, etc) ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient ou de l'Asie du sud-est (Vietnam, Cambodge).