"La période noire est finie !" : Justine, 29 ans, a guéri du Covid à Quimper

"Le Covid, je ne m'y attendais pas du tout" : pour Justine, l'idée d'être malade du haut de ses 29 ans n'était pas une évidence. "J'ai d'abord cru à un syndrome grippal, comme mon médecin. Même le Samu a estimé dans un premier temps que mon état de santé n'était pas préoccupant", explique la jeune femme.

Une semaine alitée

Diabétique, elle reste vigilante. Le 18 mars, elle finit par être emmenée aux urgences : gêne respiratoire et vomissements à répétition, elle est immédiatement placée sous oxygène au service réanimation de l'hôpital de Quimper. "Pas sous respirateur complet comme on peut voir à la télé", précise-t-elle. Elle est transférée au bout de deux jours en service médecine, où elle reste près d'une semaine : "ils n'ont pu m'enlever l'oxygène que le sixième jour, lors d'une deuxième tentative".

Le Covid, un jour ça va, le lendemain ça ne va pas. C'est très instable.

Les premiers jours d'hospitalisation sont rudes. "Il y a quand même une période où _je me suis demandée si j'allais refaire surface_, car clairement, je ne pouvais pas me lever, lance Justine. Ça n'allait pas au niveau respiratoire, j'avais mal au ventre, c'était compliqué". Son état de santé s'améliore progressivement. Elle finit par sortir de l'hôpital le 26 mars.

Guérir en confinement chez soi

Elle n'est pas encore guérie pour autant : "il restait des traces du virus au niveau des poumons et du foie qui ont été attaqués. J'avais toujours du mal à manger et _le vrai test, c'était de monter les escaliers. J'étais très essoufflée_". Au repos forcé pendant plusieurs jours, elle doit se confiner au sein même de son domicile : s'ils vivent sous le même toit avec son compagnon, elle doit rester éloignée de lui plus d'une semaine et désinfecter la moindre poignée de porte touchée.

Elle passe de nouveaux tests de détection du virus début avril, une semaine après sa sortie de l'hôpital. Les résultats ne sont pas parfaits mais très encourageants : "ils m'ont dit qu'on pouvait me considérer guérie".

Enfin, la période noire était finie.

"Je positive en me disant que ça aurait pu être plus grave comme situation ! lance la jeune femme. _La semaine dernière, je suis sortie marcher pour la première fois_. Même si physiquement je suis toujours un peu essoufflée, car j'ai perdu du poids et des muscles, ça m'a fait du bien !".

Cuisiner pour les soignants

Désormais totalement remise de la maladie, Justine profite de son confinement pour passer derrière les fourneaux au profit des soignants. "J'ai découvert le groupe facebook Krampouz Héros, explique-t-elle. J'aime bien faire des gâteaux, j'ai le temps et je voulais être utile !". Elle a déjà reçu deux commandes, des services de l'hôpital dans lesquels elle a été prise en charge.

"Je serais incapable de reconnaître les visages des soignants qui se sont occupés de moi car ils n'entraient qu'avec des tenues de cosmonautes dans la chambre, mais j'ai retenu quelques prénoms", plaisante la jeune femme. Une première livraison est ainsi prévue dans les prochains jours. "Je leur écrirai sans doute un petit mot en plus des gâteaux", conclut Justine.