Coronavirus : Le "sentiment d'abandon" de ceux qui œuvrent dans le champ du handicap

Francine Maragliano est représentante des usagers de la MDPH de l’Eure, structure qui s'occupe des handicapés et de la protection de l'enfance. Elle s’inquiète pour ceux qui œuvrent dans le champ du handicap et de la protection de l’enfance en raison du manque de matériel de protection

Dans cette période de confinement lié à la pandémie du coronavirus, l'adjointe au Maire d'Evreux a déploré le manque de moyen de protection des personnels.

"Nous sommes très inquiets dans le champ du Handicap et des personnes de la protection de l'enfance. On a un peu le sentiment d’être abandonné. Ce sont des professionnels très engagés aux quotidiens.

Ils ont un sentiment d'abandon. Alors oui, ils reçoivent très régulièrement des mails leur demandant d'appliquer des procédures mais comment les appliquer quand on a pas soi-même les matériels pour appliquer les fameux gestes barrières."

Ces fameux équipements (gants, masques, gels hydroalcooliques) tardent à arriver dans les MDPH de Normandie.

"Ils arrivent au compte-goutte mais ça comme tout le monde. On voit bien cette grande difficulté dans laquelle se trouve notre pays.

Le champ du handicap n'y déroge pas mais c'est distillé au compte-goutte et encore pas partout et pas de la même façon.

Hier (mercredi), on a appris la distribution de 1600 masques par le département de l'Eure. C'est une très bonne nouvelle mais en même temps on tiendra deux ou trois jours, pas plus alors que le coronavirus arrive vraiment dans les établissements.

Travailler au quotidien quand on n'a pas de tabliers, pas de masques, on en est arrivé à demander de la solidarité sur les réseaux sociaux."

Dans ces structures qui accueillent des enfants en situation de handicapes, le confinement ou le retour dans les familles est compliqué et parfois difficilement vécu.

"C'est compliqué notamment pour ceux qui des troubles du comportement (handicap psychique, cognitif, mental..). Il est très difficile de venir leur expliquer qu'il n'est pas possible de mettre en place les routines, les repères qu'ils ont l'habitude d'utiliser tous les jours.

On a de grosses crises d'angoisse. Beaucoup d'association ont mis en place un accompagnement téléphonique, des activités virtuelles.

C'est très compliqué de confiner avec des procédures rigoureuses dans le champ du handicap."

Les usagers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Eure a alerté le défenseur des droits et demandera des comptes auprès des pouvoirs publics quand la pandémie du coronavirus sera terminée.

Les associations rédigent des motions, des courrier pour alerter le Ministre. Je pense qu'elles demanderont des comptes sur la gestion et l'anticipation.

Je pense qu'elles demanderont des comptes sur la gestion et l'anticipation. On voit bien que c'est une accumulation de plusieurs années où les secteurs sanitaires et médicaux social ont été un peu les parents pauvres tant. Ils ont été délaissés tant sur le plan matériel que sur le plan humain et la valorisation des salaires.