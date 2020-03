Coronavirus : hausse des appels aux urgences du CHU de Poitiers, prêtes pour le stade 3 de l'épidémie

Depuis une semaine, les appels liés au coronavirus se multiplient aux urgences du CHU de Poitiers. Les équipes du SAMU ont été renforcées et peuvent faire face à un nouveau stade de l'épidémie, si elle venait à se généraliser sur le territoire et dans le Poitou.

Dans le centre d'appel SAMU du CHU de Poitiers, les conversations résonnent de questions liées au coronavirus. Au téléphone, les assistants régulateurs et les médecins sont de plus en plus sollicités pour évaluer les cas possibles de contamination, mais sans être débordés pour l'instant.

20 % d'appels en plus par rapport à la normale pour le SAMU

Dès qu'un appel traite d'une contamination potentielle au Covid-19, la marche à suivre est simple : "Je note les symptômes, comme la toux ou la fièvre, et surtout je demande si la personne revient d'une zone à risque ou bien a fréquenté des gens contaminés, explique Frédéric, assistant régulateur. Ensuite c'est à un médecin de déterminer le niveau de risque."

De tels appels sont plus nombreux depuis une semaine : 20% en plus, soit entre 60 et 70 pour 400 appels quotidiens. Des appels différents de la normale, selon Jérémy Guenezan, médecin au SAMU : "Ils sont plus chronophages, car on doit mener un interrogatoire souvent d'une famille entière, sur des expériences passées, comme des vacances, des weekends, et sur les personnes fréquentées ... Ca prend dix minutes au lieu de trois. Et parfois, on doit contacter un infectiologue pour organiser un dépistage."

Pour faire face, le médecin a ré-organisé le service du centre d'appel, avec un médecin régulateur en plus par jour, ainsi qu'un assistant régulateur supplémentaire. Inévitablement, certains Poitevins appellent pour s'informer, mais ça n'est pas du ressort du 15 qui traite uniquement des symptômes et des questions médicales, tient à rappeler Jérémy Guenezan : "On n'est pas agacés, mais on les renvoie vers des gens qui vont pouvoir prendre le temps de répondre à leurs questions". Pour s'informer sur le coronavirus, un numéro vert a été mis en place : 0 800 130 000. Il est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Quelle préparation pour le stade 3 de l'épidémie ?

Le service d'appel du CHU de Poitiers s'est préparé en vue du stade 3 de l'épidémie, quand le virus circule largement sur tout le territoire. "On a déjà anticipé avec un plan bis et un plan ter, explique Jérémy Guenezan. Si la situation doit s'aggraver, on appellera plus de personnel. On peut rajouter d'autres médecins et d'autres assistants régulateurs au SAMU". Des médecins généralistes viennent par ailleurs renforcer les équipes du 15 le weekend.

Jérémy Guenezan tient donc à rassurer : "_Les urgences ont l'habitude de faire face à ce genre de situation exceptionnelle_. A Poitiers, on ne laissera pas la population seule, mais on la gérera."