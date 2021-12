Coronavirus : Hausse des cas et des hospitalisations dans le Gard

On observe une très forte progression des contaminations dans la région selon l'ARS : "l'impact hospitalier se renforce aussi : 878 personnes hospitalisées du fait d'un cas grave Covid, dont 208 en soins critiques ce jour. C'est vraiment le moment de se protéger" indique l'agence régionale de santé dans son dernier bulletin.

Taux d'incidence de 306 cas de covid pour 100 000 habitants dans le Gard

La situation se dégrade aussi dans le Gard avec un taux d'incidence très élevé 306 cas de covid pour 100 000 habitants. Le nombre d'hospitalisations est aussi est en hausse : quatorze malades de plus à l'hôpital on passe de 79 à 93 hospitalisations. Le nombre de malades en réanimation augmente également avec sept malades de plus en quatre jours passant de 20 à 27. En revanche en Lozère le taux d'incidence est en baisse, il devient même le plus bas de France avec un taux de 124,5 pour 100 000 habitants. On compte 17 personnes à l'hôpital soit quatre de plus depuis vendredi et toujours malades en réanimation.