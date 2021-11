Coronavirus : hausse des cas en Europe, six millions de Chinois confinés, le point sur la pandémie

Près de deux ans après l'apparition du coronavirus, les pays luttent toujours contre la pandémie. Elle est repartie à la hausse dans plusieurs régions du monde depuis quelques semaines maintenant. L'Europe subit depuis début octobre un rebond de l'épidémie, tout comme la Chine qui a reconfiné 6 millions d'habitants à Lanzhou, dans le nord-ouest du pays.

L'épidémie regagne du terrain en Europe

Le répit aura été de courte durée en Europe. Plusieurs pays font face depuis quelques semaines à un rebond de l'épidémie. Les Pays-Bas ont enregistré la semaine du 25 octobre 7.711 nouveaux cas quotidiens en moyenne, un chiffre en hausse de 39% par rapport à la semaine précédente, selon les autorités sanitaires. Cette flambée des cas a poussé le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, à annoncer ce mardi 2 novembre une série de mesures restrictives, comme le retour de l'obligation du port du masque dans les établissements fermés publics. Les Néerlandais occupant une profession de contact, comme les coiffeurs et les masseurs, sont aussi obligés de porter le masque, à l'exception des travailleurs du sexe. La Haye s'apprête aussi à introduire une loi pour permettre aux employeurs de demander la présentation du pass sanitaire à leur personnel.

En France, la reprise de l'épidémie se fait ressentir dans les hôpitaux : Santé Publique France recensait ce mardi 2 novembre 6.680 patients hospitalisés en raison d'une infection au covid, contre 6.645 une semaine plus tôt.

L'une des armes pour lutter contre cette épidémie reste la vaccination. Pour inciter les populations à passer par la case injection, plusieurs pays mettent en place des mesures de restriction. À partir de samedi, en Grèce, les personnes non vaccinées devront présenter un test PCR ou antigénique négatif pour pouvoir se rendre dans les administrations publiques, les magasins ou les banques. Le ministère grec de la Santé a également annoncé que les salariés du privé comme du public qui n'ont pas reçu leurs doses devront présenter des tests de dépistage négatifs deux fois par semaine.

Les Chinois appelés à constituer des réserves de nourriture

Les Chinois sont désormais invités à "stocker une certaine quantité de produits alimentaires de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d'urgence". Le message était affiché sur le site internet du ministère chinois du Commerce ce lundi soir. Aucune précision n'était fournie dans le communiqué. Les pluies diluviennes qui risquent de détruire des récoltes et la flambée des prix des légumes font craindre des pénuries de certains produits. Selon l'indice Shouguang, qui mesure les prix des légumes sur les marchés, les prix des concombres, des brocolis et des épinards ont plus que doublé le mois dernier.

Premier pays touché par le coronavirus, dès la fin de 2019, la Chine redoute deux ans plus tard une nouvelle flambée de l'épidémie. Le pouvoir prend donc plusieurs mesures pour y faire face. Les autorités ont ainsi décidé d'imposer un confinement à Lanzhou. Au moins 6 millions d'habitants sont concernés par ce confinement. Par ailleurs, à Shanghai, Disneyland a fermé ses portes lundi 1er novembre après la détection d'un cas covid chez un visiteur.

Dans tout le pays, 71 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés ce mardi. La veille, 92 nouvelles infections avaient été recensées, décompte national le plus lourd depuis la mi-septembre. Si ces chiffres peuvent paraître minimes par rapport à ceux enregistrés quotidiennement dans d'autres pays, à trois mois des Jeux Olympiques d'hiver, la Chine préfère redoubler de vigilance.

La vaccination des 5-11 ans débute aux États-Unis

La campagne de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans a débuté ce mardi soir aux États-Unis. Près de 28 millions d'enfants sont éligibles à ces injections. Ils peuvent recevoir leurs doses en pharmacie, dans les hôpitaux pédiatriques, chez leur pédiatre ou médecin de famille. Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies ont officiellement recommandé de recourir au vaccin Pfizer pour cette tranche d'âge. Le dosage a été adapté et revu à la baisse pour les enfants : il est de 10 microgrammes par piqûre pour les enfants, contre 30 microgrammes pour les adultes. Selon les essais cliniques menés par le laboratoire Pfizer sur des milliers d'enfants, le vaccin est efficace à 90% contre les formes symptomatiques de la maladie.

Le gouvernement a souhaité soumettre les enfants à la vaccination contre le covid, car plus de 1,9 millions de cas de coronavirus ont été enregistrés chez les 5 à 11 ans dans le pays. Avec cette nouvelle campagne, les autorités espèrent éviter de nombreux malades, mais aussi revoir à la baisse le nombre de fermeture de classes d'écoles et continuer à freiner la transmission du virus au sein de la population générale.