Coronavirus : forte hausse des décès dans certains départements au mois de mars, selon l'INSEE

Le nombre de décès enregistrés entre le 1er et 23 mars 2020 est en hausse par rapport à 2019 dans plusieurs départements fortement touchés par l'épidémie de coronavirus, comme le Haut-Rhin, selon des chiffres publiés vendredi par l'INSEE.

Pour le deuxième vendredi depuis la pandémie de coronavirus, l'INSEE a publié une série de données sur le nombre de morts par département.

Période du 1er au 23 mars

Pour chaque département, sont disponibles le nombre de décès journaliers cumulé depuis le 1er mars en 2018, 2019 et 2020 jusqu’au 23 mars.

Les données concernant les Bouches-du-Rhône ne sont pas disponibles au-delà du 11 mars en raison de problèmes informatiques affectant la commune de Marseille.

Le décalage dans la date provient du fait que les communes disposent d'un délai légal pour déclarer un acte civil et toutes ne le font pas encore de façon dématérialisée, ce qui peut prendre plus de temps.

Les décès sont enregistrés dans la commune où ils ont eu lieu (et non au lieu de résidence).

Forte mortalité dans quatre départements

Quatre départements connaissent un fort excédent de mortalité. Pour la période du 1er au 23 mars, les décès enregistrés dans le Haut-Rhin sont ainsi en hausse de 84% par rapport à la même période en 2019, de 40% en Corse-du-Sud, de 33% dans les Vosges et de 30% à Mayotte, détaille l'institut national de la statistique et des études économiques, qui publie chaque semaine le nombre de décès quotidiens enregistrés dans chaque département pendant l'épidémie de coronavirus.

"Il ne s'agit toutefois pas d'une estimation de la surmortalité liée au Covid-19 qui nécessite la mobilisation de modélisations économétriques mises en oeuvre par Santé Publique France", prévient l'INSEE.

Trois autres départements comptent également un excès de décès d’environ 25 % par rapport à 2019. Il s’agit des Deux-Sèvres, des Hauts-de-Seine et de l’Oise.

Parmi les autres départements ayant un nombre de décès survenus entre le 1er et le 23 mars 2020 supérieur de 10 % à celui enregistré sur la même période en 2019, on peut citer la Côte-d’Or (+20 %), le Bas-Rhin (+19 %), la Moselle (+16 %), Paris (+13 %), les Yvelines (+ 2 %) et le Val-de-Marne (+10 %).

Comparaison du nombre total de décès entre le 1er et le 23 mars 2020 et la même période en 2019 - INSEE

Les statistiques de l'INSEE sont basées sur le Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) qui recense tous les actes d'état civil et ne précise pas les causes de décès.

Le nombre de morts lié au coronavirus communiqué chaque soir par le gouvernement correspond aux malades décédés en milieu hospitalier et, depuis cette semaine, également dans les maisons de retraite.

Le nombre de décès au niveau national inférieur à mars 2018, année de grippe virulente

Au niveau national, le nombre de décès totaux enregistrés entre le 1er et le 23 mars 2020 est supérieur à celui enregistré sur la même période en 2019 : 40.684 décès ont été enregistrés en 2020 (dont 39.707 pour la France hors Bouches-du-Rhône) contre 39.141 en 2019 en France hors Bouches-du-Rhône.

Ce nombre reste néanmoins encore inférieur aux décès enregistrés sur la même période en 2018 (44.443 décès en France hors Bouches-du- Rhône), année où la grippe saisonnière était encore virulente au mois de mars.

En mars 2019, un total de 53.629 décès étaient survenus en France.