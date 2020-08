Coronavirus : hausse des décès et des hospitalisations dans les Alpes-Maritimes

Ce mardi soir, les Alpes-Maritimes ne sont toujours pas en rouge ce qui indique que le virus "circule activement" mais ça ne saurait tarder. Le dernier bilan de l'Agence régionale de santé n'est pas bon pour le département. Il y a eu quatre décès supplémentaires en une semaine alors qu'il n'y en avait plus du tout depuis plus d'un mois. Les hospitalisations repartent à la hausse avec cinq admissions de plus et six entrées en réanimation depuis la semaine dernière.

Autre indicateur en forte hausse : le taux d'incidence. Ce mardi soir il est de 97,4 dans les Alpes-Maritimes. C'est le nombre de nouveaux cas découverts en une semaine sur 100.000 habitants. Le seuil d'alerte est largement dépassé. Le taux d'incidence est l'un des indicateurs qui permettent de classer les départements selon le niveau de vulnérabilité (modéré ou élevé). Il faut également prendre d'autres paramètres comme le taux de positivité des tests ou encore les remontées d'SOS Médecins.