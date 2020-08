Coronavirus : hausse des hospitalisations en Vaucluse

11 personnes sont actuellement hospitalisées en Vaucluse à cause du Covid. Il n'y a en revanche plus de malades en réanimation.

Il n'y a plus aucun patient en réanimation à l’hôpital d'Avignon à cause du Covid-19, mais les hospitalisations sont en hausse. Onze malades sont actuellement prises en charge en Vaucluse à cause du coronavirus. C'est quatre personnes de plus que la semaine dernière.

Dans la région PACA, 402 personnes sont hospitalisées, soit 21 de plus et 15 sont en réanimation, soit une légère baisse. Depuis le début de l'épidémie, 21.454 personnes, c'est à dire 1.711 de plus par rapport au dernier bilan, ont été testées positives au Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 970 personnes hospitalisées sont décédées, ce qui représente 12 décès supplémentaires.