Coronavirus : légère hausse du nombre de patients à l'hôpital et en réanimation

Le laboratoire Biosynex conçoit, fabrique et distribue des tests de diagnostique rapide Covid-19, antigénique et sanguin, à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin).

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés, ainsi que celui des patients en service de réanimation, est en hausse et se maintient donc à un niveau élevé, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires.

26.478 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont 1.431 depuis ces dernières 24 heures. 651 nouvelles hospitalisations avaient été recensées dimanche. Concernant les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, ils comptaient 3.371 patients, dont 306 arrivés depuis la veille, ce lundi. Dimanche, ils étaient 3.299 en réanimation (dont 113 entrées). Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont enregistré 9.475 nouvelles hospitalisations au total, et les services de réanimation 1.723 (contre 9.921 hospitalisations et 1.763 entrées en réa sur les sept jours achevés dimanche).

4.376 nouvelles personnes ont été testées positives au virus, mais les chiffres donnés le lundi sur cet indicateur sont moins pertinents que le reste de la semaine car beaucoup de laboratoires sont fermés le dimanche. Le taux de positivité (pourcentage de personnes testées positives sur l'ensemble des personnes testées) était de 5,9%, contre 6% dimanche et 6,4% il y a sept jours.

Plus de 3 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin

À la date du 15 février, 3.014.457 injections de vaccins ont été réalisées, dont 720.249 portaient sur une 2e dose, depuis le début de la campagne de vaccination, à la toute fin décembre. L'épidémie a causé la mort de 413 personnes sur les dernières 24 heures, portant le bilan total des décès en France à 82.226 (dont 58.227 à l'hôpital).

Le premier décès dans l'Hexagone rattaché officiellement à l'épidémie est survenu il y a un an tout juste, le 15 février 2020. Il s'agissait d'un touriste chinois âgé de 80 ans, mort à l'hôpital parisien Bichat. Il était originaire de la province du Hubei, où les premiers cas d'un nouveau coronavirus encore mal connu étaient apparus quelques semaines auparavant.

Après une année d'épidémie sur son territoire, la France surveille la progression des variants du virus qui frappent la région de Dunkerque (Nord) ou la Moselle.