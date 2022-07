Coronavirus : hausse nette du nombre de cas dans le Poitou depuis fin juin

Santé Publique France publie, ce vendredi 8 juillet, son nouveau relevé de contaminations COVID-19, et dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, on note une augmentation du nombre de cas.

Dépistage et vaccination Covid à l'hôpital (photo d'illustration)

Les vacances d'été débutent encore une fois sous le signe de l'épidémie de COVID-19. Santé Publique France a publié de nouveaux chiffres ce vendredi 8 juillet. Cela concerne toute la région Nouvelle-Aquitaine et donc le Poitou.

Dans la Vienne, le nombre de malades par tranche de 100.000 habitants est passé de 677 à 1.050 entre le 27 juin et le 3 juillet. La recrudescence des cas est même plus nette dans les Deux-Sèvres. Le taux d'incidence est passé de 544 à 1.025. Les hospitalisations de malades du coronavirus augmentent aussi. En revanche, selon le communiqué de Santé Publique France : "le nombre de décès survenus en milieu hospitalier est relativement stable depuis fin mai : 16 décès ont été déclarés pour la dernière semaine de juin (données non consolidées) contre une moyenne de 19 au cours des 4 semaines précédentes".