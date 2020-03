A 20 heures, les pompiers et les policiers mulhousiens se rassemblent dorénavant avec les véhicules de secours disponibles leur caserne pour rendre hommage, comme de nombreux Français depuis leur fenêtre, aux soignants.

Coronavirus : hommage des pompiers et policiers mulhousiens aux soignants

Des images très fortes à Mulhouse : alors que les soignants se battent à chaque instant contre le coronavirus à l'hôpital, les pompiers mulhousiens se rassemblent désormais à 20 heures tous les soirs devant leur caserne, pour leur rendre hommage, avec les policiers.

#20h #restezchezvous

Les hommes du feu allument gyrophares et sirènes dans les véhicules de secours disponibles, depuis le vendredi 20 mars. Les policiers se sont joints à eux. Vendredi, il y avait une petite vingtaine d'engins pour soutenir les soignants à Mulhouse. Depuis, ils sont plus nombreux à chaque rassemblement, et d'autres casernes ont suivi le mouvement, Saint-Louis, Habsheim, Kingersheim, Riedisheim, par exemple.

Les personnels hospitaliers, et tous les personnels de santé, en première ligne face à l'épidémie, continuent à marteler ce message : "pour nous soutenir, rester chez vous!"

La présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert salue dans un tweet l'initiative des hommes du feu : "Bouleversant alors qu'ils sont eux même sur le front".