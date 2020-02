Coronavirus : hôpitaux, liaisons maritimes avec l'Italie, le préfet de Corse a fait le point sur la situation

En seulement quelques jours, la contamination au coronavirus s'est aggravée en Italie. Le nombre de cas déclarés positifs ne cesse d'augmenter et une cinquième personne est décédée ce lundi. Le gouvernement italien a mis en place un ensemble de mesures pour lutter contre l'épidémie. La France, en lien étroit avec son voisin italien, s'attend à de nouveaux cas et met en place "toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des Français" a déclaré le ministre de la Santé. En Corse, le préfet Franck Robine, a fait le point sur ces mesures.

Les hôpitaux de Bastia et Ajaccio se tiennent prêts

Les centres hospitaliers de Bastia et d'Ajaccio font partis des soixante-dix hôpitaux supplémentaires, spécialement réquisitionnés pour prendre en charge d'éventuels nouveaux cas. "L'appareil sanitaire doit être pleinement opérationnel" a affirmé le préfet de région. L'ARS de Corse et la direction générale de la santé se réunissent ce lundi pour justement faire un point sur les capacités de prises en charge à Bastia et à Ajaccio (salles d'isolement, état des stocks...), et ainsi ne rien laisser au hasard.

Ce que l'on sait pour le moment :

Si une seule personne est déclarée positive au coronavirus en Corse, elle sera envoyée à la Timone à Marseille , qui est le centre de référence. Et ce par voie aérienne, en hélicoptère, transportée dans un "brancard bulle". Il s'agit d'un brancard spécial qui permet d'isoler totalement la personne contaminée.

S'il y a davantage de cas détectés en Corse, les autorités sanitaires préparent actuellement un dispositif particulier. Il est possible, notamment, que l'un des deux hôpitaux corses soit doté d'un matériel d'analyse spécifique pour diagnostiquer le coronavirus.

L'Agence régionale de la santé de Corse rappelle, qu'à ce stade, aucun cas de coronavirus n'a été détecté sur l'île.

Pas de mesures restrictives entre la Corse et l'Italie

Comme l'a annoncé ce dimanche soir le ministre de la Santé, le préfet de Corse a rappelé qu'aucune mesure restrictive n'est pour le moment envisagée entre la France et l'Italie. "En dehors des mesures de confinement pour les zones à risques identifiées en Italie, dans le reste du pays la circulation est autorisée, donc la France a calé sa position de la même manière" explique le préfet Franck Robine. Concernant les liaisons maritimes entre la Corse et l'Italie, aucune mesure de contrôle supplémentaire n'est adoptée. "S'agissant des contrôles, comme la prise de température, il n'y a pas de stratégie sanitaire qui met en place ce type de contrôle, pas plus en Corse qu'à Roissy". Le ministère de la Santé estime que ces procédures de contrôle ne sont pas forcément efficaces pour détecter le coronavirus.

Vigilance pour ceux qui reviennent des zones à risques

Les zones à risques sont définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à ce jour il y en a sept : la Chine, Singapour, la Lombardie et la Vénétie, Hong-Kong, Macao et la Corée-du-Sud. Toutes les personnes qui reviennent de ces zones doivent être extrêmement vigilantes. "Quelqu'un qui développe les symptômes du coronavirus, toux et fièvre, quatorze jours après le retour, doit s'en inquiéter et appeler le 15 sans tarder" précise Anne-Marie Mckenzie, médecin à l'ARS de Corse en charge de la veille sanitaire. Il existe également un numéro vert d'informations sur le coronavirus : 0 800 130 000.