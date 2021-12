Coronavirus : huit cas de variant omicron confirmés en France

Huit cas de variant omicron du covid 19 ont été détectés en France selon Santé Publique France. Sept dans cinq régions différentes et un à la Réunion.

Huit cas de variant omicron du covid 19 sont confirmés en France selon le dernier point hebdomadaire de Santé publique France dans son dernier point hebdomadaire. La majorité des personnes proviennent d'Afrique du sud.

Sept cas dans cinq régions en métropole

Sept cas sont répartis dans cinq régions différentes de métropole. On sait depuis ce jeudi, qu'il y en a un en Seine-et-Marne, un en Vendée et un dans le Haut-Rhin. Le huitième se situe à la Réunion. "Ces cas et leurs contacts sont suivis de près par les autorités locales" assure Santé Publique France.