Coronavirus : huit classes fermées à Versailles dans les Yvelines

Le coronavirus ne s'arrête pas aux entrées des cours de récréation et force la fermeture de plusieurs classes et écoles en Île-de-France.

Avec 25 décès et plus de 1.400 cas répertoriés, l'épidémie se propage partout en France. En région parisienne, 57 nouveaux malades ont été découverts ce lundi explique l'Agence régionale de Santé (ARS) dans un communiqué sur son compte Twitter. Cela porte à 300, le nombre de cas confirmés et pris en charge en Île-de-France, dont 283 sont des habitants de la région. Dans le détail, précise encore l'ARS, on compte 27 cas à Paris, 45 dans le Val-d'Oise, 13 en Seine-et-Marne, 25 dans les Yvelines, 7 en Essonne, 20 dans les Hauts-de-Seine, 16 cas en Seine-Saint-Denis, et 15 dans le Val-de-Marne.

Parmi tous ces cas, se trouve une enseignante de l'école des Sablons à Poissy, dans les Yvelines. Une institutrice qui intervient auprès de plusieurs classes. Le préfet du département, l'ARS et le maire de Poissy ont donc décidé la fermeture de l'établissement entier jusqu'au 22 mars. Ce lundi aussi, une classe de l'école Blomet dans le 15e arrondissement de Paris a été fermée après qu'une petite fille de 8 ans soit tombée malade.

à lire aussi Coronavirus : une école élémentaire de Poissy dans les Yvelines fermée pendant 14 jours

Huit classes fermées à Versailles

Mais les fermetures ne s'arrêtent pas là. A Versailles, les autorités ont décidé de prononcer la fermeture de plusieurs classes mais pas de l'établissement entier. Là aussi, c'est une enseignante, de musique, testée positive au coronavirus et qui intervenait à la fois à l'école Lully Vauban et au conservatoire régionale de Versailles. "Compte tenu des conditions et des modalités d'organisation des activités de l'enseignante auprès des classes", explique un communiqué, là encore, sur Twitter, "il a été recommandé de fermer les huit classes et sept groupe auprès desquels l'enseignante est intervenue pendant sa période de contagiosité". Il s'agit, à chaque fois, de deux classes de CP, CE1, CE2 et CM1 fermées jusqu'au 19 mars. Les parents ont été prévenus par texto indiquent encore les autorités et doivent garder leurs enfants chez eux.