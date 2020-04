Coronavirus : huit décès et 20 hospitalisations supplémentaires en 24 heures en Centre-Val de Loire

Le bilan de l'épidémie de coronavirus a été dévoilé ce jeudi soir comme chaque jour par l'Agence régionale de santé du centre-Val de Loire. Huit personnes sont mortes du Covid-19 ces 24 dernières heures, c'est moins que la veille où on comptait 17 nouveaux décès. Au total, le bilan est de 85 morts dans le milieu hospitalier dans la région.

L'Indre, l'Eure-et-Loir et le Loiret les plus touchés

Ce jeudi, hormis l'Indre et le Loir-et-Cher, tous les départements de la région déplorent des victimes supplémentaires : quatre de plus dans le Cher, un en Eure-et-Loir, deux en Indre-et-Loire, et quatre victimes de plus dans le Loiret.

On compte également ce jeudi soir 174 personnes en réanimation. C'est 20 personnes de plus en une journée. Au total, dans la région on compte 1.759 cas confirmés issus des tests biologiques.

Le bilan par département

Selon l'Agence régionale de santé, 85 personnes décédées en établissement de santé, le détail par département :

14 dans le Cher

18 en Eure-et-Loir

17 dans l’Indre

13 en Indre-et-Loire

7 en Loir-et-Cher

16 dans le Loiret

Le confinement reste de vigueur

Des patients d'autres régions accueillis

Pour soulager les centres hospitaliers des régions Grand-Est et Ile-de-France, la région Centre-Val de Loire a accueilli des patients touchés par le Covid-19 dans les établissements de la région. Six patients du CHRU de Reims sont arrivés au CHR d’Orléans le 27 mars, 12 patients d’Ile-de-France sont arrivés à Tours entre le 28 et le 30 mars et cinq autres patients ont été accueillis le 1 er avril. D’autres transferts sont attendus d’ici la fin de semaine dans la Région.