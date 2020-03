Coronavirus : huit nouveaux cas confirmés en Auvergne en 24h

Au premier jour du confinement total décidé par le gouvernement, les chiffres de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes montre une nouvelle augmentation du nombre de cas de coronavirus. Huit nouveaux cas ont été confirmés sur le territoire auvergnat en ce mardi 17 mars.

Deux malades de plus dans l'Allier, et six de plus dans le Puy-de-Dôme. En tout, 41 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Auvergne. Sachant que l'ARS précise que "les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important, notamment les personnes hospitalisées présentant des formes graves, les professionnels de santé, les premiers cas possibles en Ehpad, les femmes enceintes ou encore les donneurs d’organes".

706 cas en Auvergne-Rhône-Alpes

La grande région compte aujourd'hui 706 cas diagnostiqués. C'est 89 de plus en 24 heures. 20 décès ont été enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes rien que pour la journée de lundi.