Coronavirus - Il est désormais interdit de s'asseoir dans les parcs de Chambéry

Michel Dantin en a eu confirmation à la réunion quotidienne de la cellule de crise. Et il le clame haut et fort : " Il y a trop de monde actuellement dans les rues de Chambéry ! "

D'où la décision d'interdire jusqu'à nouvel ordre le stationnement dans les parcs. On peut seulement traverser les parcs du Verney ou de Buisson-rond. " Vous ne pouvez plus passer du temps dans les parcs publics ! " insiste l'élu.

S'asseoir sur un banc ou dans l'herbe est interdit dans les parcs.

Malgré la crise sanitaire majeure et les consignes de confinement, on déplore des rassemblements très importants les après-midi ensoleillés, notamment dans le très populaire et central Parc du Verney. Vous serez désormais verbalisés par la police qui multiplie les contrôles.

"Il y a beaucoup trop de monde dans les rues de Chambéry ! " - Michel Dantin le maire

La cellule de crise n'a pas uniquement versé dans le répressif. Elle a entériné une organisation réclamée par les médecins généralistes de la cité des Ducs de Savoie.

Création de pôles de consultation médicale

Deux premiers pôles médicaux s'ouvrent. Ils vont vous permettre de consulter sans rendez-vous , en respectant les règles sanitaires des gestes barrières. Plusieurs médecins généralistes de Chambéry vont se relayer. "Il s'agit de consultations pour voir si on est porteur du Coronavirus ou bien d'une autre pathologie."

☛ Un pôle de consultation se situe au pôle santé , place du forum, à Chambéry-le-Haut.

Un second pôle se trouve dans les locaux de SOS Médecins, rue Philibert Routin, derrière le cimetière de Charrrière Neuve de Chambéry.

A venir, la semaine prochaine, un troisième pôle va ouvrir au Faubourg Montmélian.