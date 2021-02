Le ministre de la Santé Olivier Véran a réaffirmé, ce mardi sur franceinfo, que "la situation aujourd'hui ne justifie pas de mesures de confinement généralisé". Selon lui, il est même possible que de telles mesures ne soit jamais remises en place.

Coronavirus : "Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés", affirme le ministre de la Santé Olivier Véran

Peut-on espérer échapper à un troisième confinement ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entrevoir Olivier Véran sur franceinfo mardi 9 février. "Il est possible qu'on ne soit jamais reconfinés", a laissé entendre le ministre de la Santé, selon qui "le confinement n'est pas un choix de facilité et de sécurité mais un choix de nécessité". Il a expliqué que "la situation aujourd'hui ne justifie pas de mesures de confinement généralisé".

Les variants en hausse de 50% par semaine

D'après Olivier Véran, le niveau de l'épidémie de coronavirus "est stable et élevé". Depuis trois semaines, selon les chiffres que le ministre a donnés, il y a 20.000 nouveaux cas et 1.500 hospitalisations par jour mais également entre 3.000 et 3.200 patients en réanimation. Il estime donc qu'Emmanuel Macron "a eu raison de ne pas décider du confinement généralisé il y a quinze jours" car "chaque semaine que nous gagnons sur le confinement est une semaine de liberté supplémentaire pour les Français".

Les variants du coronavirus "augmentent d'environ 50% par semaine", a également expliqué Olivier Véran, et représentent désormais un nouveau malade sur sept. "Nous travaillons avec les scientifiques pour regarder comment ils progressent et quel est l'effet du couvre-feu", a détaillé le ministre de la Santé. "On reste dans un état de vigilance très important avec une analyse au quotidien des chiffres de contamination, d'hospitalisation", a expliqué Olivier Véran.