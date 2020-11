Coronavirus : "il est encore trop tôt" pour parler de ralentissement en Alsace

Le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait ce dimanche un "frémissement" dans l'épidémie de covid-19 en France.

Dans le Bas-Rhin, "il est encore très tôt pour le dire", selon Lionel Barrand président du syndicat des jeunes biologistes médicaux et dont le laboratoire est installé à Strasbourg " actuellement le nombre de demande de tests PCR baisse mais on ne sait pas si c'est lié à des personnes qui ne partent plus en voyage ou si c'est une baisse des personnes infectées. Il y a peut-être aussi moins de personnes qui viennent se faire dépister car elles sont confinées" explique-t-il à France Bleu Alsace.

"Un taux de positivité au-dessus de 15%"

En Alsace, le nombre d'hospitalisations continue de monter. 665 personnes sont hospitalisées selon les chiffres de Santé publique France publiée ce lundi, c'est 80 nouveaux patients en 24h. "Dans notre laboratoire strasbourgeois, le taux de positivité se situe au-dessus de 15%, il était de 2% cet été", précise Lionel Barrand.

"Le pic de l'épidémie est devant nous", a souligné ce lundi Jérôme Salomon directeur général de la santé.