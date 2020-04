Coronavirus : "Il est prématuré de pronostiquer la fin de l'épidémie" répond l'ARS au Professeur Didier Raoult

On pouvait s'en douter tant les affirmations du Professeur Didier Raoult dans sa dernière vidéo sont étonnantes. Une fois de plus le Professeur marseillais surprend lorsqu'il assure que l'épidémie de COVID-19 est en train de disparaître à Marseille, notamment parce que le nombre de nouveaux cas est en forte baisse ( 368 par jour lors du pic, entre 60 et 80 aujourd'hui).

Des données qui le laissent penser que d'ici quelques semaines il est possible qu'il n'y ait plus de cas. Difficile à imaginer quand on sait que la France vient de passer la barre des 15 000 décès et 100 000 cas et ce sont bien ces chiffres qui font dire à Philippe de Mester, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé en PACA qu'il est bien trop tôt pour parler de la fin de l'épidémie.

Il est tout à fait prématuré de pouvoir faire des pronostics sur la fin de l'épidémie. Nous n'en savons rien malheureusement. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression. L'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines- Philippe De Mester

Le directeur de l'ARS qui insiste sur les mesures de confinement qu'il faut selon lui impérativement respecter ces prochaines semaines pour ne pas avoir de deuxième vague.