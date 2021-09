Coronavirus : il est "trop tôt" territorialiser le pass sanitaire, selon une spécialiste nancéiénne

Il est "trop tôt" pour se passer du pass sanitaire, selon Sibylle Bevilacqua, cheffe du service maladies infectieuse et tropicales au CHRU de Nancy. La spécialiste rappelle que l'hiver arrive, avec son lot de maladies respiratoires.

L'hiver arrive avec son lot de maladies respiratoires : voilà la principale inquiétude de Sibylle Bevilacqua, cheffe du service maladies infectieuse et tropicales au CHRU de Nancy, alors que le gouvernement envisage de territorialiser le pass sanitaire en fonction des situations locales.

On peut "envisager d'élargir les jauges dans certains lieux" ou de "supprimer l'obligation du port du masque dans certains lieux pour les personnes vaccinées" pour Sibylle Bevilacqua, mais pas de supprimer le pass sanitaire "qui vient juste d'être mis en place" et "permet de savoir qui est vacciné et d'avoir un retour sur les fréquentations dans les lieux où il est exigé".

