Coronavirus : "Il est urgent de renvoyer les enfants à l'école" pour le pédiatre amiénois François-Marie Caron

Il plaide pour un retour à l'école rapide des enfants malgré l'épidémie de coronavirus. Le docteur François-Marie Caron, pédiatre à la clinique Victor Pauchet et au CHU d'Amiens, évoque la faible gravité du virus chez les plus petits et les risques d'angoisses liés à la situation exceptionnelle.

Oui, il faut renvoyer les enfants de primaire et de maternelle à l'école. C'est la position défendue par le pédiatre amiénois François-Marie Caron, qui exerce à la clinique Victor Pauchet et au CHU d'Amiens.

Malgré les questionnements et les polémiques autour du retour en cours des plus jeunes, le Dr Caron est formel : _"_Il est urgent de renvoyer les enfants à l'école : ils ont besoin d'avoir une vie sociale. C'est moins urgent pour les adolescents qui peuvent communiquer grâce aux réseaux sociaux. Mais pour les tout-petits et pour les moyens, c'est difficile de vivre en permanence à la maison. Ils ont besoin de retrouver des liens sociaux : c'est indispensable et ça leur montrera qu'il n'y a pas de danger dehors plus que dedans."

Le Dr François-Marie Caron, pédiatre à Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Une position soutenue par la Société Française de Pédiatrie qui, dès le 26 avril, a pris "fermement position pour un retour des enfants dans leurs établissements scolaires, y compris pour ceux ayant une maladie chronique."

"Ce virus est gentil avec les enfants"

Avec le retour à l'école, des enfants vont forcément être contaminés, des professeurs aussi. Mais François-Marie Caron maintient sa position : "Il est illusoire de penser que personne ne sera contaminé : la fin du confinement n'est pas la fin de l'épidémie. C'est simplement qu'il y a des places en réanimation et donc qu'on peut reprendre une vie un peu plus normale. Mais nous disposons maintenant de tests et nous, pédiatres, allons aider les laboratoires à faire les prélèvements de façon correcte, même pour les petits. Si un enfant est positif, il sera bien évidemment isolé. Mais _on arrivera pas à empêcher le virus de contaminer les gens_, ce n'est pas le but du déconfinement."

François-Marie Caron évoque aussi la faible gravité du coronavirus chez les plus jeunes : "Par chance, le coronavirus n'est _pas une maladie grave pour 99,9% des enfants_. En général, les petits sont très malades quand ils ont la grippe, mais ce virus-là est particulièrement gentil avec les enfants, sauf à de très rares exceptions. Pour les adultes, en revanche, il faudra être plus prudent, notamment pour les personnes à risque."

Des risques de phobies et de troubles psychologiques

Pour le pédiatre, les recommandations du ministère de l'éducation en terme sanitaire vont être difficiles à mettre en place : "Il y a un manque de connaissance de ce qu'est un enfant de grande section ou de CP : ils bougent partout. Il faut les laisser jouer en petits groupes et qu'ils apprennent à bien se laver les mains. Mais les protocoles de désinfections répétés devant eux peuvent créer des angoisses chez eux, en faisant passer l'école pour un lieu dangereux. Si on saute sur eux pour désinfecter un objet dès qu'ils le touchent, on va les angoisser plus qu'on va être bienveillants. Le bon sens des enseignants va vite trouver qu'il faut aménager ces recommandations un peu drastiques."

La crise du coronavirus pourrait avoir des conséquences sur le long terme pour les enfants. Pour le Dr Caron, elle risque même de générer des troubles : "Il va falloir accompagner les enfants dans le retour à une vie normale. _Je pense que certains d'entre eux vont développer des phobies_, et notamment des phobies scolaires : les pédopsychiatres sont très inquiets. Si j'avais un conseil à donner aux parents, je leur dirais qu'en cas de contamination des enfants, nous serons là pour les soigner et les accompagner. Mais il est très important de redonner aux enfants une lueur d'espoir pour qu'ils retrouvent un semblent de vie normale."

L'interview complète du Dr François-Marie Caron est à réécouter ici :