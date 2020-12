Coronavirus: il faudra attendre au moins jusqu'au 11 janvier pour les 1ers vaccins dans la Loire

"Il n'est plus temps d'attendre" : l'Académie nationale de médecine regrette ce jeudi 31 décembre le démarrage "très lent" de la campagne de vaccination contre le Covid-19, jugeant les précautions prises "excessives". De nombreux élus comme le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti critique également la stratégie du gouvernement.

Régis Juanico, député Génération-s de Saint-Étienne demande également au gouvernement d'accélérer. Il se prononce aussi pour que les soignants soient prioritaires. Pour le moment, 200 personne sont été vaccinées en France alors que la campagne régionale de vaccination a démarré lundi, à Lyon, avec de premières injections à l’hôpital Pierre Garraud.

Des vaccins pas avant le 11 janvier dans la Loire

Dans la Loire, des premiers vaccins la semaine prochaine avaient été évoqués mais il faudra au minimum attendre le 11 janvier. On ne sait pas encore quand précisément, ni quel établissement est concerné. L'Agence Regionale de Santé doit identifier au total 31 Ehpad et 5 unités de soins de longue durée, soit en moyenne 3 structures par département pour qu'elles participent à cette phase pilote qui court jusqu'au 17 janvier.

Un congélateur reçu au CHU de Saint-Etienne

Un congélateur reçu au CHU de Saint-Étienneçu un congélateur qui permet de stocker les doses de vaccin à -80 degrés. Un comité stratégique présidé par la Préfète Catherine Seguin et l'ARS et regroupant des élus locaux doit être mis en place et se réunir la encore la semaine prochaine. Enfin, une cellule opérationnelle (composée de la Préfecture, l'ARS mais également du conseil départemental) doit suivre l'aspect logistique de cette campagne de vaccination.