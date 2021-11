Coronavirus : il faudra remettre le masque à l'école dans 39 départements ce lundi

Les écoliers de 39 départements devront de nouveau porter le masque au retour des vacances de la Toussaint. Plus de 60 départements métropolitains et ultra-marins sont au-dessus du seuil d'alerte. Retrouvez la liste complète.

Le protocole sanitaire se durcit pour la rentrée des vacances de la Toussaint en raison de l’importante hausse des cas de coronavirus en France ces derniers jours. 9 605 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures dans le pays, selon les dernières données publiées par Santé publique France samedi. Il y a une semaine, le samedi 30 octobre, 7 360 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés.

Pour tenter de limiter les effets de la reprise épidémique, le masque va donc faire son grand retour dans les écoles de 39 départements à partir de ce lundi 8 novembre.

Le masque devient à nouveau obligatoire à l'école dans 39 départements dès le lundi 8 novembre © Visactu

La liste des 39 départements concernés par le retour du port du masque obligatoire en classe : Ain, Hautes-Alpes, Ardennes, Aveyron, Cher, Corrèze, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Drôme, Eure-et-Loir, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée et Vienne.

à lire aussi Retour du masque à l'école en Corrèze : entre fatalisme et incompréhension

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le port du masque redevient donc obligatoire à compter de lundi dans 39 départements où il ne l'était plus, mais, sur franceinfo samedi, le Pr Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris a prévenu : "Il faut s'attendre à un retour du port du masque à l'école primaire dans l'ensemble des départements français". On assiste en ce moment à "une homogénéisation de l'épidémie" sur tout le territoire, avec un taux d'incidence repassé au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Plus de 60 départements métropolitains et ultra-marins sont au-dessus du seuil d'alerte.

"L'ensemble des départements va connaître une augmentation des contaminations" et passer "au-delà de ce seuil" de 50 cas pour 100 000 habitants, estime Bruno Mégarbane. Sachant que la stratégie adoptée par l'exécutif est de rétablir le port du masque à l'école dans les départements qui dépassent le seuil d'alerte, son retour partout en France n'est qu'une question de temps, selon le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière.

En plus des écoles, le masque devient également obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques dans les stations de ski a annoncé samedi le Premier ministre Jean Castex.

Emmanuel Macron s'exprime mardi soir à 20h

En France, la campagne de vaccination a démarré le 26 décembre dernier. 51 348 214 personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données publiées par Santé publique France vendredi, soit 76,2% de la population française. 50 202 730 personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 74,5% de la population française totale.

Face à la hausse des cas de Covid-19, le Syndicat MG France attend d’Emmanuel Macron qu’il donne "un coup d’accélérateur à la vaccination de rappel". "On est peut-être dans le début d’une nouvelle vague", affirme ce dimanche sur franceinfo Jacques Battistoni, président du Syndicat de médecins généralistes, alors que le président de la République doit prendre la parole mardi soir, à 20h. Le chef de l'Etat devra trancher sur une troisième dose de vaccin qui pourrait être nécessaire pour conserver son pass sanitaire.