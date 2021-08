Coronavirus : "Il faut faire confiance à la vaccination", affirme Jean-Louis Étienne sur France Bleu

Invité de "Ma France", la nouvelle émission de France Bleu animée par Wendy Bouchard, l'explorateur et médecin Jean-Louis Étienne est revenu, ce lundi, sur la question de la vaccination contre le coronavirus, à l'occasion de notre journée spéciale "Tous vaccinés? On en parle". Il a notamment souligné les progrès réalisés par la science grâce à la recherche imposée par l'épidémie de coronavirus, et a insisté sur la nécessité de se faire vacciner.

Ce qui vient d'être fait pour la Covid en terme de vaccin, en utilisant l'ARN messager, c'est un progrès colossal - Jean-Louis Étienne

Pour Jean-Louis Étienne, il ne faut pas douter de l'intérêt du vaccin anti-Covid : "On peut émettre les doutes qu'émettent les scientifiques eux-mêmes, parce que le scientifique n'est pas persuadé qu'il a raison pour tout", a-t-il rappelé. "Mais en ce qui concerne le vaccin, je suis prodigieusement impressionné par l'intelligence humaine. Ce qui vient d'être fait pour la Covid en terme de vaccin, en utilisant l'ARN messager, c'est un progrès colossal, qui en plus ouvre à d'autres formes de vaccination."

"La polio a disparu parce qu'on s'est tous fait vacciner"

Jean-Louis Étienne a également évoqué son passé de médecin, et les bénéfices apportés par la vaccination contre la polio à l'époque où il a débuté sa carrière de généraliste : "J'ai effectivement été médecin dans le Tarn, mon pays d'origine, pendant 12 ans", a-t-il rappelé. "On vaccinait contre la polio, je suis de l'âge où on avait peur de la polio. On n'avait plus le droit de se baigner parce qu'il y avait des risques de polio. On s'est tous fait vacciner, et ça a disparu parce qu'on s'est fait vacciner", a-t-il expliqué.

Répondant à une auditrice sceptique sur le vaccin anti-coronavirus, Jean-Louis Étienne l'a appelée à "arrêter d'avoir peur." "La médecine fait des progrès extraordinaires, on a des outils extraordinaires pour travailler sur ces nouveaux vaccins. C'est inimaginable, on a une espèce de peur ancestrale qui date de l'époque de Pasteur, quand il a créé les vaccins : à l'époque il inoculait la maladie, on avait le droit d'avoir peur à ce moment-là. Mais on a fait de long progrès, arrêtez d'avoir peur, allez vous faire vacciner et entraînez les autres", a-t-il martelé.

Ceux qui ne se font pas vacciner, des "rebelles opportunistes"

Pour lui, ceux qui ne se font pas vacciner, notamment ceux qui manifestent, sont des "rebelles opportunistes". "Dans ces cortèges, qui sont très hétérogènes, chacun y va avec sa revendication , son mal-être, quelque chose qui le dérange et qu'il ne supporte pas lui tout seul, et qu'il a envie de faire partager", détaille-t-il. "Mais il faut arrêter d'être contre la vaccination, c'est quelque chose qui sauve nos vies et la vie des autres".

Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où on a accès à l'éducation gratuitement, on a accès à la médecine gratuitement

En évoquant la rentrée scolaire, placée sous le signe du pass sanitaire et d'un protocole strict dans l'Éducation nationale, il a souhaité que les Français mesurent leur chance : "Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où on a accès à l'éducation gratuitement, on a accès à la médecine gratuitement", a-t-il dit. "Quand vous avez accès à ces deux mamelles de la construction personnelle que sont l'éducation et la santé, il y a de quoi se réjouir et grandir, il faut savoir l'utiliser et l'exploiter, il yen a beaucoup qui nous envient là-dessus", a rappelé l'explorateur.