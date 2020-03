Coronavirus : "Il faut rester chez soi au maximum, changer ses comportements sociaux et télétravailler"

"La situation est très préoccupante, l'épidémie progresse, notamment en Alsace qui a été un foyer dès le début. En Ile-de-France, où le virus circule, le nombre de cas progresse très vite. Et comme nous sommes proches de l'Ile de France, nous serons touchés en Centre Val-de-Loire comme les autres régions". Laurent Habert, le directeur général de l'agence régionale de santé, a expliqué sur France Bleu Orléans lundi matin que la situation se détériorait très vite et qu'il fallait adopter des comportements responsables.

En Centre-Val de Loire, 71 cas de coronavirus sont avérés : "on n'a pas encore de décès et très peu de personnes en réanimation, on reste une région moins touchée que d'autres, mais on sait que le virus va progresser". Ces chiffres reflètent-ils la réalité ? "Il y a nécessairement plus de cas car nous ne testons pas tout le monde".

Il faut limiter votre vie sociale pendant quelques semaines, la situation est très préoccupante" - Laurent Habert, directeur de l'ARS Centre-Val de Loire

Se balader en bord de Loire comme ce dimanche à Orléans, était-ce une bonne idée ? "Il faut modifier ces comportements sociaux, rester chez soi au maximum, télétravailler, pendant plusieurs semaines: ça s'applique aux personnes âgées certes, mais aussi à toute la population. Il faut avoir un minimum de vie sociale. Se balader en masse sur les bords de Loire, échanger avec d'autres promeneurs, ce n'est pas une bonne idée. Le coronavirus touche aussi des personnes plus jeunes, des personnes de 50 ans, voire moins, avec parfois une forme sévère de la maladie".