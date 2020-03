Coronavirus : Il n'y a pas assez de protection pour les postiers d'Indre-et-Loire estime la CGT

La distribution du courrier continue d'être assurée par la Poste d'Indre-et-Loire, un maintien du service public qui ne protège pas assez les salariés de la Poste estime la CGT. Le syndicat explique que la charge de travail est répartie sans discernement sur ceux qui reste, et les procédures de protection mises en place alourdissent encore cette charge. Mais la CGT estime surtout que l’accès à des points d’eau et la possibilité de se laver les mains dans de bonnes conditions sans risque de contamination ne sont pas mis en place et ne sont pas organisés.

Pas assez de lingettes, de gels et des locaux sales

Le syndicat explique que "les gels hydro alcoolique, lingettes, gants et autres outils « barrières » ne sont pas, ou en nombre très insuffisants, mis à disposition dans les services, sans oublier la saleté des locaux, des toilettes, essuie-mains en tissus sales, portes, boutons, clavier et outils professionnels ne sont pas nettoyés malgré la fréquentation des lieux de travail qui reste élevée"… Le syndicat a du coup alerté la Préfète dès lundi midi.