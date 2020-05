Coronavirus : "il n'y a plus de malade du Covid-19 en réanimation" d'après le directeur de l'hôpital d'Avignon

"Il n'y pas eu de cas avéré de contamination ces derniers jours", annonce ce jeudi matin le directeur de l'hôpital d'Avignon. Invité de France Bleu Vaucluse matin, Jean-Noël Jacques précise qu'il n'y a plus de malade du Covid-19 pris en charge en réanimation. Cependant, deux décès ont été enregistrés en 24 heures dans le département. Même si l'épidémie régresse dans le département, tous les lits ouverts en plus au début de la crise n'ont pas été fermés.

"Nous ne nous sommes pas sentis dépassés." (Jean-Noël Jacques, directeur de l'hôpital d'Avignon)

Le service de réanimation compte d'habitude 20 lits. Trente de plus y ont été créés et 30 autres en service de médecine. "On a réduit la voilure, mais on pourra à nouveau les augmenter", précise Jean-Noël Jacques. En tout, 47 patients ont été hospitalisés à Avignon et 40 autres en réanimation. La période la plus chargée a été la deuxième moitié du mois de mars. Avec le recul, "on n'a pas eu le sentiment d'être dépassé, analyse le directeur, parce qu'on a pu anticiper en augmentant le nombre de lits, en voyant ce qui se passait dans le Grand Est. S'il n'y avait pas eu le confinement, on l'aurait été."

Des honneurs pour les soignants ?

Verra-t-on des soignants défiler aux côtés des militaires, sur les Champs-Elysées, le 14 juillet prochain ? Des soignants se verront-ils remettre la Légion d'honneur ? La réflexion est en cours, au plus haut sommet de l'État. D'après Jean-Noël Jacques, "il faut une reconnaissance de la Nation. Même là où il y a eu moins de difficultés, les soignants ont été très mobilisés, avec des changements de service, l'accueil en réanimation de patients très lourds en détresses respiratoires. Maintenant, ils attendent surtout une reconnaissance financière".

C'est aussi ce que réclame Force Ouvrière. Son secrétaire général, Christophe Del Rey, demande que les soignants ne soient plus appelés le jour même pour venir travailler, deux heures avant la prise de poste, pour faire face à l'activité. "On s'adapte, répond le directeur, on assouplit les plannings. Dès qu'on peut, on désarme pour rendre du temps au personnel. Mais on ne peut pas connaître l'activité à l'avance."

"Nous sommes prêts en cas de deuxième vague."

"Comme tout le monde, je redoute une nouvelle vague", explique-t-il. On arrive à l'été, après une longue période de confinement, nos concitoyens vont vouloir se défouler. S'il le faut, nous serons en mesure de relever notre capacité d'accueil en réanimation, à tout moment."